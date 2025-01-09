أول ظهور لـ محمد عدوية بعد وفاة والده (صور)

كتب – مؤمن سعد:

تسلم الفنان محمد عدوية، أمس الأربعاء، تكريم والده المطرب الشعبي الراحل أحمد عدوية من وزير الثقافة أحمد فؤاد هنو، خلال الاحتفالية التي أقامتها وزارة الثقافة المصرية بدار الأوبرا.

ويعتبر هذا هو الظهور الأول لـ محمد عدوية منذ وفاة والده المطرب الكبير أحمد عدوية.

المطرب الشعبي الراحل أحمد عدوية، رحل عن عالمنا عن عمر يناهز 79 عامًا.

ويعد المطرب الشعبي أحمد عدوية، صاحب أبرز رموز الاغنية الشعبية منذ بداية ظهوره في فترة السبعينيات، إذ حققت أغانيه ومواويله، أرقاما ومبيعات قياسية، ومنها السح الدح امبو، وسلامتها أم حسن، وكله على كله، وزحمة يا دنيا زحمة، وبنت السلطان، وغيرها.

وكرم الدكتور أحمد فؤاد هَنو، وزير الثقافة، عددًا كبيرًا من صناع الهوية المصرية، تقديرًا لمسيرتهم المتميزة، وإسهاماتهم البناءة في ترسيخ الهوية الفكرية والإبداعية لمصر، وذلك خلال الاحتفالية الكبرى التي نظمتها وزارة الثقافة المصرية بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية بحضور عدد كبير من الشخصيات العامة بالمجالات المتعددة.

وكرم وزير الثقافة، عددًا من الشخصيات التي أثرت الحياة الثقافية المصرية خلال عام 2024، وتضمنت قائمة التكريمات: "تكريم المرشحين من لجان المجلس الأعلى للثقافة، وتكريم المرشحين من النقابات، إضافة إلى أسماء الراحلين الذين فقدتهم مصر خلال العام.

ومن أبرز المكرمين، الدكتور يحيى الفخراني، والمنشد ياسين التهامي، والمخرج مروان حامد، والمؤلف عبد الرحيم كمال، والروائي إبراهيم عبد المجيد.

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