إيساف ينشر صورا من حفل زفاف حاتم فهمي.. ويوجه له التهنئة

بعد تصدرها التريند.. أبرز 20 صورة لـ حنان ترك مع أولادها

20 صورة من حفل توزيع جائزة ساويرس الثقافية بدورتها العشرين

كتب - معتز عباس:

حرص المطرب إيساف، على تهنئة صديقه المطرب حاتم فهمي، بمناسبة زواجه، مساء الأربعاء.

ونشر إيساف صورة تجمعه بحاتم فهمي وزوجته في حفل الزفاف، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: مبروك يا صاحبي، حاتم فهمي، من حقك، مش مش من حقك يابا".

View this post on Instagram A post shared by Esaf Gabal (@esafofficial)

كما شارك إيساف "ستوري" فيديو من حفل الزفاف، عبر حسابه بموقع "انستجرام"، وكتب: "مبروك ياعم ربنا يتمملك على خير".

View this post on Instagram A post shared by ahmed yassin (@ahmedyassinweddingplanner)

شهد حفل زفاف حاتم فهمي حضور المطربة شذى والمطرب إيساف، وعدد آخر من نجوم الفن والأصدقاء.

وكان حاتم فهمي طرح أغنية بعنوان رجوعك عام 2022، عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، ومختلف المنصات الرقمية، وهي من كلمات وألحان عمر الشربيني، وتوزيع وميكس رامي تلجي.

اقرأ أيضا..

ابنا أنغام يحتفلان معها بألبومها الجديد "تيجي نسيب" (صور)

محمد منير عن تكريمه في"يوم الثقافة": "أشعر أني حصلت على كل الجوائز من بلدي"