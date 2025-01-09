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إيساف ينشر صورا من حفل زفاف حاتم فهمي.. ويوجه له التهنئة

12:28 ص الخميس 09 يناير 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    ايساف على انستجرام
  • عرض 8 صورة
    ايساف في حفل زفاف المطرب حاتم فهمي
  • عرض 8 صورة
    حفل زفاف حاتم فهمي
  • عرض 8 صورة
    زفاف حاتم فهمي
  • عرض 8 صورة
    زواج حاتم فهمي_1
  • عرض 8 صورة
    حفل زفاف حاتم فهمي
  • عرض 8 صورة
    حاتم فهمي وعروسته
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كتب - معتز عباس:

حرص المطرب إيساف، على تهنئة صديقه المطرب حاتم فهمي، بمناسبة زواجه، مساء الأربعاء.

ونشر إيساف صورة تجمعه بحاتم فهمي وزوجته في حفل الزفاف، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: مبروك يا صاحبي، حاتم فهمي، من حقك، مش مش من حقك يابا".

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A post shared by Esaf Gabal (@esafofficial)

كما شارك إيساف "ستوري" فيديو من حفل الزفاف، عبر حسابه بموقع "انستجرام"، وكتب: "مبروك ياعم ربنا يتمملك على خير".

شهد حفل زفاف حاتم فهمي حضور المطربة شذى والمطرب إيساف، وعدد آخر من نجوم الفن والأصدقاء.

وكان حاتم فهمي طرح أغنية بعنوان رجوعك عام 2022، عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، ومختلف المنصات الرقمية، وهي من كلمات وألحان عمر الشربيني، وتوزيع وميكس رامي تلجي.

ايساف على انستجرامايساف على حسابه بموقع انستجرام

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المطرب إيساف حفل زفاف حاتم فهمي إيساف يهنئ حاتم فهمي بزفافه انستجرام ايساف المطرب حاتم فهمي
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