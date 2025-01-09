لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

حاتم فهمي يحتفل بزفافه على فتاة من خارج الوسط الفني (صور)

12:17 ص الخميس 09 يناير 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    حاتم فهمي وعروسته
  • عرض 6 صورة
    حفل زفاف حاتم فهمي
  • عرض 6 صورة
    زفاف حاتم فهمي
  • عرض 6 صورة
    حفل حاتم فهمي
  • عرض 6 صورة
    زواج حاتم فهمي_1
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب – مؤمن سعد:

احتفل مساء الأربعاء، المطرب حاتم فهمي بزفافه على فتاة من خارج الوسط الفني، وحضر الحفل أهل العروسين وأصدقائهما.

جدير بالذكر أن آخر أغنية طرحها حاتم فهمي بعنوان "تفوت سنين" من كلمات وألحان عمر الشربيني، وتوزيع جبريال دومينيك.

والأغنية من ضمن أغنيات ألبوم حاتم فهمي، الذي تعاون فيه مع عدد من الملحنين والشعراء أبرزهم عمر يحيى، وإبراهيم شتا، وعمر الشربيني، وربيع السيوفي، ومن الملحنين كريم محسن. أما الموزعون فهم: محمد عبد السلام، وهاني يعقوب، وكريم عبد الوهاب، ووليد شراقي، وأحمد حسين، ومينا، ومحمد رامي.

اقرأ أيضا:

إنجي المقدم توجه رسالة للإعلامية لميس الحديدي.. ماذا قالت؟

فنان يدخل في غيبوبة.. وجيهان خليل تناشد المسئولين سرعة التدخل لإنقاذه

حاتم فهمي يحتفل بزفافه المطرب حاتم فهمي عروس حاتم فهمي خارج الوسط الفني
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
إيساف ينشر صورا من حفل زفاف حاتم فهمي.. ويوجه له التهنئة

إعلان

إعلان

عاجل - حكم عاجل ضد المخرج عمر زهران في واقعة سرقة شاليمار شربتلي
ماذا يعني منح هيئة الدواء مستوى النضج الثالث من "الصحة العالمية"؟.. مدبولي يُجيب
آلية جديدة لسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين.. بيان حكومي يكشف التفاصيل