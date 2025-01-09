حاتم فهمي يحتفل بزفافه على فتاة من خارج الوسط الفني (صور)

كتب – مؤمن سعد:

احتفل مساء الأربعاء، المطرب حاتم فهمي بزفافه على فتاة من خارج الوسط الفني، وحضر الحفل أهل العروسين وأصدقائهما.

جدير بالذكر أن آخر أغنية طرحها حاتم فهمي بعنوان "تفوت سنين" من كلمات وألحان عمر الشربيني، وتوزيع جبريال دومينيك.

والأغنية من ضمن أغنيات ألبوم حاتم فهمي، الذي تعاون فيه مع عدد من الملحنين والشعراء أبرزهم عمر يحيى، وإبراهيم شتا، وعمر الشربيني، وربيع السيوفي، ومن الملحنين كريم محسن. أما الموزعون فهم: محمد عبد السلام، وهاني يعقوب، وكريم عبد الوهاب، ووليد شراقي، وأحمد حسين، ومينا، ومحمد رامي.

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