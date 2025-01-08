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ابنا أنغام يحتفلان معها بألبومها الجديد "تيجي نسيب" (صور)

11:58 م الأربعاء 08 يناير 2025

أنغام ونجليها

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كتب – مؤمن سعد:

حرص ابني المطربة أنغام، عمر وعبد الرحمن، على مشاركة والدتهما في احتفالية إطلاق ألبومها الجديد "تيجي نسيب"، والتي أقيمت مساء الأربعاء في مول مصر، وحضرها صناع الألبوم وعدد من الفنانين.

وصلت أنغام مع أولادها إلى مكان الاحتفالية، وظهر عليها حالة من السعادة والفرحة.

وحضر الفنان أكرم حسني احتفالية ألبوم أنغام الجديد، خاصة أنه صاحب كلمات أغنية "تيجي نسيب".

كما قررت أنغام طرح أغنية "تيجي نسيب" على طريقة الفيديو كليب، والاحتفال بها أمام جمهورها بحضور صناع الألبوم.

تعاونت أنغام مع الشاعر أمير طعيمة في الألبوم بأربع أغنيات، وهي: "بنعمل حاجات"، "هقولك إيه"، "مكانش وقته"، و"بقالك قلب".

كما تعاونت أنغام في ألبومها "تيجي نسيب" مع الفنان أكرم حسني الذي قام بتأليف كلمات أغنيتين، الأولى "تيجي نسيب" من ألحان إيهاب عبد الواحد ومن توزيع حسن الشافعي، والثانية "خليك معاها" من ألحان إيهاب عبد الواحد ومن توزيع نادر حمدي.

ويضم الألبوم 12 أغنية هم: (وبقالك قلب، تيجي نسيب، موافقة، إيه الأخبار، خليك معاها، اسكت، أقولك إيه، كان بريء، القلوب أسرار، مكانش وقته، بنعمل حاجات، وهو أنت مين).

أنغام في حفل ألبومها الجديد

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