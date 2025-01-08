ريم سامي تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة.. والجمهور يغازلها
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كتب - معتز عباس:
شاركت الفنانة ريم سامي متابعيها على السوشيال ميديا، أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا.
ونشرت ريم صورًا لها على حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلقت: "قمة الرقي والبساطة".
وتفاعل رواد "انستجرام"، مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: ""مذهلة أنا أحب هذا"، "جميلة أوي يا روحي"، "ربنا يبارك في حضرتك"، "جميل جدا"، "خطيرة جدًا".
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واحتفلت ريم سامي بزفافها على رجل الأعمال محمد المغازي في 17 مايو 2024.
يذكر أن أخر أعمال ريم سامي مسلسل "نسل الأغراب" بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، وإخراج محمد سامي.
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