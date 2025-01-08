محمد منير عن تكريمه في"يوم الثقافة": "أشعر أني حصلت على كل الجوائز من بلدي"

كتب – مؤمن سعد:

كرم الدكتور أحمد فؤاد هَنو وزير الثقافة، الكينج محمد منير في النسخة الأولى من"يوم الثقافة" الذي أقيم بدار الأوبرا المصرية، وزار الوزير "منير" في منزله نظراً لظروفه الصحية وعدم قدرته على حضور الاحتفالية.

ونشر محمد منير، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" صورة له مع الوزير أثناء استلامه التكريم، وعلق عليها قائلًا: "تشرفت اليوم بزيارة الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير ثقافة مصر في منزلي، كم أنا فخور بهذه الزيارة التي حملت بكل تفاصيلها المحبه والتقدير الكبيرين، وأعلن بكل فخر واعتزاز سعادتي الكبيرة بالجائزة في يوم الثقافة.

وأضاف: "اليوم أشعر أني حصلت على كل الجوائز من بلدي فكنت دائمًا صناعة مصرية، أدام الله مصر".

وكرم الدكتور أحمد فؤاد هَنو، وزير الثقافة، عددًا كبيرًا من صناع الهوية المصرية، تقديرًا لمسيرتهم المتميزة، وإسهاماتهم البناءة في ترسيخ الهوية الفكرية والإبداعية لمصر، وذلك خلال الاحتفالية الكبرى التي نظمتها وزارة الثقافة المصرية، بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بحضور عدد كبير من الشخصيات العامة بالمجالات المتعددة.

وكرم وزير الثقافة، عددًا من الشخصيات التي أثرت الحياة الثقافية المصرية خلال عام 2024، وتضمنت قائمة التكريمات: "تكريم المرشحين من لجان المجلس الأعلى للثقافة، وتكريم المرشحين من النقابات، إضافة إلى أسماء الراحلين الذين فقدتهم مصر خلال العام.

ومن أبرز المكرمين، الدكتور يحيى الفخراني، والمنشد ياسين التهامي، والمخرج مروان حامد، والمؤلف عبد الرحيم كمال، والروائي إبراهيم عبد المجيد.

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