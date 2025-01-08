"بعد رفعها قضية خلع".. رنا سماحة تنفي لـ"مصراوي" تعدي طليقها عليها بالضرب

كتب – مؤمن سعد:

نفت الفنانة رنا سماحة ما تردد خلال الساعات القليلة الماضية عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، حول تعدي طليقها الملحن سامر أبوطالب عليها بالضرب والإيذاء الجسدي، وأن هذا كان أحد أسباب انفصالها عنه.

وكشفت رنا لـ"مصراوي": "هناك العديد من الأكاذيب التي انتشرت في الساعات الماضية، وأبرزها أنني رفعت قضية الخلع بسبب تعدي طليقي علي بالضرب، وهذا غير صحيح على الإطلاق، وأيضًا تم ذكر أشياء عديدة أخرى تخص حياتي الشخصية أشعرتني بالضيق، لذلك وجب التوضيح."

وأضافت: "نحن اختلفنا وانفصلنا، ولم يصدر منه أي ضرب أو إهانة تجاهي، على الرغم من أن الانفصال تم عن طريق المحكمة(خُلع)."

وعن ما تردد بشأن عدم رغبة الملحن سامر أبوطالب في دفع مصاريف ابنه، قالت رنا: "لا أفضل التعليق على تلك المسألة لأنني رفعت دعوى قضائية بـ"النفقة"، وأنا في انتظار حكم القضاء."

وشاركت المطربة رنا سماحة، متابعيها جلسة تصوير جديدة، من أحدث ظهور لها مؤخرًا، بعد انفصالها عن الملحن سامر أبو طالب.

ونشرت رنا الصور، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلقت: "خفف من التوتر واستمتع بالأفضل".

يذكر أن الفنانة رنا سماحة، أعلنت وقوع الطلاق الرسمي بينها وبين الملحن سامر أبو طالب، والد ابنها.

وكتبت رنا على حسابها بموقع "انستجرام": "اللهم لك الحمد .. تم الانفصال رسميا بيني وبين أبو ابني، متمنية له التوفيق في حياته القادمة، وشكرا كل الشكر للمحترم الآمين الأستاذ سعيد بيومي المحامي".