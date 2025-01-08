بحضور صناع الألبوم.. أنغام تصل احتفالية ألبومها الجديد "تيجي نسيب"

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كتب - معتز عباس:

تصوير/ إسلام فاروق:

بدأت احتفالية المطربة أنغام بألبومها الجديد "تيجي نسيب"، بحضورها ومشاركة نجوم وصناع الفن والغناء، مساء اليوم الأربعاء.

ووصلت أنغام احتفالية ألبومها الجديد، والذي تقام حاليًا داخل إحدى قاعات السينمات بمول مصر في مدينة 6 أكتوبر.

وحضر الفنان أكرم حسني احتفالية ألبوم أنغام الجديد، خاصة وأن صاحب كلمات أغنية "تيجي نسيب".

أغنية "تيجي نسيب" من كلمات أكرم حسني، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع وميكس حسن الشافعي وقد حققت الأغنية نجاح كبير.

كما قررت أنغام طرح أغنية تيجي نسيب على طريقة الفيديو كليب، والاحتفال بها أمام جمهورها بحضور صناع الألبوم.

تعاونت أنغام، في ألبومها "تيجي نسيب" مع الفنان أكرم حسني الذي قام بتأليف كلمات أغنيتين، الأولى "تيجي نسيب" من ألحان إيهاب عبد الواحد ومن توزيع حسن الشافعي، والثانية "خليك معاها" من ألحان إيهاب عبدالواحد ومن توزيع نادر حمدي.

كما تعاون أنغام مع الشاعر أمير طعيمة في الألبوم بأربع أغنيات، وهي: "بنعمل حاجات"، "هقولك إيه"، "مكانش وقته"، و"بقالك قلب".

يضم الألبوم 12 أغنية هما: (وبقالك قلب، تيجي نسيب، موافقة، إيه الأخبار، خليك معاها، اسكت، أقولك إيه، كان بريء، القلوب أسرار، مكانش وقته، بنعمل حاجات، وهو أنت مين).

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