انتصار تكشف لمصراوي سبب عدم احتفالها بعيد ميلادها هذا العام وهدية ابنها لها

كتب – مؤمن سعد:

تحتفل الفنانة انتصار، اليوم الأربعاء، بعيد ميلادها إذ يعتبرها الجمهور واحدة من نجمات الكوميديا وقدمت العديد من الأدوار المتنوعة في مشوارها الفني سواء في السينما أو الدراما التلفزيونية أو على خشبة المسرح. وهي من مواليد مدينة الإسكندرية، وتخرجت في كلية التجارة، ودخلت مجال التمثيل من بوابة مسرح الجامعة.

وكشفت انتصار في تصريح خاص لـ"مصراوي"أنها لم تحتفل بعيد ميلادها هذا العام، قائلة: "لم أستطع الاحتفال بعيد ميلادي لأنني كنت مشغولة جدًا، كنت مرتبطة بتسجيل صوت وكان لدي تصوير عدد من المشاهد في مسلسلي الجديد، وللأسف لم أحتفل بعيد ميلادي".

وأضافت: "أول تهنئة وصلتني كانت من ابني ممدوح، وأحضر لي هدية وتورتة عيد الميلاد، وكان حريص جدا أن يكون أول شخص يهنئني بتلك المناسبة".

وعن أعمالها الفنية الجديدة قالت: "أنشغل حاليًا بتصوير دوري في مسلسل 80 باكو، إخراج كوثر يونس، ويشاركني بطولته كل من هدى المفتي ومحمد لطفي ورحمة أحمد، وهو مكون من 15 حلقة، ومن المنتظر عرضه في موسم رمضان القادم. وتدور أحداثه حول عالم الكوافيرات من خلال مجموعة من السيدات اللاتي يمتهنَّ تلك المهنة".

وتابعت: "هذا العالم من الكوافيرات غامض للغاية ولم يُقدّم في أي أعمال درامية من قبل، وهذا أكثر ما حمسني للمشاركة في العمل".