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بعد تصدرهما التريند..20 صورة رومانسية تجمع داليا مصطفى وزوجها شريف سلامة

08:39 م الأربعاء 08 يناير 2025
  • عرض 21 صورة
  • عرض 21 صورة
    داليا مصطفى وشريف سلامة
  • عرض 21 صورة
    داليا مصطفى وشريف سلامة
  • عرض 21 صورة
    داليا مصطفى وشريف سلامة
  • عرض 21 صورة
    داليا مصطفى وشريف سلامة
  • عرض 21 صورة
    داليا مصطفى وشريف سلامة
  • عرض 21 صورة
    هكذا احتفل شريف سلامة بعيد ميلاد زوجته داليا مصطفى
  • عرض 21 صورة
    الفنان شريف سلامة والفنانة داليا مصطفى
  • عرض 21 صورة
    داليا مصطفى وشريف سلامة
  • عرض 21 صورة
    داليا مصطفى وشريف سلامة على السجادة الحمراء
  • عرض 21 صورة
    داليا مصطفى وشريف سلامة
  • عرض 21 صورة
    داليا مصطفى وشريف سلامة
  • عرض 21 صورة
    داليا مصطفى وزوجها شريف سلامة
  • عرض 21 صورة
    داليا مصطفى وشريف سلامة
  • عرض 21 صورة
    داليا مصطفى وشريف سلامة
  • عرض 21 صورة
    داليا مصطفى وشريف سلامة
  • عرض 21 صورة
    داليا مصطفى وشريف سلامة
  • عرض 21 صورة
    داليا مصطفى وشريف سلامة
  • عرض 21 صورة
    داليا مصطفى وشريف سلامة
  • عرض 21 صورة
    داليا مصطفى وشريف سلامة
  • عرض 21 صورة
    داليا مصطفى وشريف سلامة
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كتب – مؤمن سعد:

تصدرت الفنانة داليا مصطفى محركات البحث، خلال الساعات القليلة الماضية، بعد أن تحدثت عن حقيقة انفصالها عن زوجها الفنان شريف سلامة، وذلك خلال ظهورها في لايف عبر حسابها الشخصي على إنستجرام.

وردت الفنانة داليا مصطفى على سؤال أحد متابعيها والذي جاء: "هل طلبتِ الطلاق من شريف أولاً؟".

وقالت داليا: "أنا هسألكم سؤال مبدئيًا، ده محصلش، أنا لا يمكن أطلب الطلاق من شريف. فيه ست مصرية أصيلة تفضل مع جوزها 21 سنة وتطلب منه الطلاق؟ أنا عندي منه سلمى وسليم. أنا لا يمكن أطلب الطلاق من شريف أبدًا، وأنا حتى استغربت زمايلي نفسهم بيسألوني سؤال زي ده. بقابل صحابي بيسألوني نفس السؤال، والله يا جماعة ما طلبت الطلاق من شريف، صدقوني".

وتعود شائعة انفصال الفنان شريف سلامة عن زوجته الفنانة داليا مصطفى إلى شهر أكتوبر الماضي، عندما فوجئ جمهور الفنانة داليا مصطفى بحذف الصور التي جمعتها بالفنان شريف سلامة على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

ومن خلال السطور التالية، نستعرض أكثر من 20 صورة رومانسية تجمع بين الفنانة داليا مصطفى وزوجها الفنان شريف سلامة.

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داليا مصطفى داليا مصطفى وزوجها داليا مصطفى تتصدر التريند انستجرام داليا مصطفى الفنان شريف سلامة
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