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خالد النبوي ويسرا اللوزي يكشفان تفاصيل مسلسلهما الجديد "سراب" (فيديو)

08:17 م الأربعاء 08 يناير 2025

بوستر مسلسل سراب

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كتب - معتز عباس:

كشف الفنان خالد النبوي والفنانة يسرا اللوزي، تفاصيل مسلسلهما الجديد "سراب"، الذي عرضت أولى حلقاته عبر منصة TOD.

وقال النبوي، في تصريحات لبرنامج "عرب وود": إن المسلسل يعتمد على تنوع الشخصيات داخل العمل الدرامي، مرادفًا: "الشخصيات اهم حاجة فيه، البني أدم بيمر بإيه وبيتعامل ازاى مع اللي بيقابله".

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وعن شخصية طارق التي يجسدها في "السراب"، أوضح: "متقدرش تتنبأ هيعمل اية، والخطوة اللي جاية اية بس هو عارف".

ومن جانبها قالت الفنانة يسرا اللوزي عن شخصية ملك، التى تجسدها في مسلسل "السراب": "شخصية صعب تتوصف، لأن هي بتتشاف طول المسلسل ست بريئة وأقرب للملاك، ده المفروض الاحساس اللي يوصل للمشاهد".

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مسلسل سراب يسرا اللوزي خالد النبوي
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