بـ"فستان جريء".. هيفاء وهبي تنشر جلسة تصوير جديدة والجمهور يغازلها (صور)

كتب – مؤمن سعد:

نشرت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي عبر حسابها الشخصي على إنستجرام مجموعة من الصور الحديثة لها أثناء تناولها وجبة الغداء في أحد المطاعم، وارتدت فستانًا جريئًا، وتفاعل معها الجمهور، ومن أبرز التعليقات: "قمر"، "ملكة جمال الكون"، "قمرية"، أجمل نساء الكون، هيفاء واحدة بس، الجمال العربي".

من ناحية أخرى، تستعد الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي لطرح أحدث أعمالها الغنائية والتي تحمل عنوان "سوبر وومان". الأغنية من كلمات أحمد علاء الدين، وألحان أحمد البرازيلي، وتوزيع زووم، ومن المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

يُذكر أن الفنانة هيفاء وهبي تنتظر طرح فيلمها الجديد "ولاد المحظوظة" بدور العرض السينمائي، وهو من تأليف هيثم سعيد وإخراج مرقس عادل، ويشارك في بطولته محمود الليثي، نانسي صلاح، توني ماهر، سامي مغاوري، محمد الكيلاني، كريم عفيفي، ورشا مهدي.

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