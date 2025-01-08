"حبيبي يا ابن الغالي".. محمد سعد يرد على تهنئة محمد إمام على فيلم "الدشاش"

كتب - معتز عباس:

رد الفنان محمد سعد على تهنئة الفنان محمد عادل إمام، بنجاح فيلم "الدشاش"، الذي طرح مطلع العام الجاري بدور العرض السينمائي.

وكتب إمام "ستوري" عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام": "فنان كبير وكلنا بنحبك، فرحان ليك"، ليرد عليه "سعد"، وكتب في ستوري عبر حسابه بـ "انستجرام": "حبيبي يا محمد يا إمام يا زعيم يا صغير يا غالي يا ابن الغالي.. صبح صبح على الغاليين".

تدور أحداث فيلم "الدشاش" في إطار اجتماعي، حول الدشاش الذي يمتلك ملهى ليلي ويدخل طوال الوقت في عدوات عديدة، ولكن حينما يتعرض لأزمة تقلب حياته رأسًا على عقب، يسعى للتحول إلى شخص أفضل.

ويشارك ببطولة "الدشاش" مجموعة من النجوم هم محمد سعد، باسم سمرة، زينة، خالد الصاوي، وليد فواز، محمد جمعة، رشوان توفيق، أحمد الرافعي، مريم محمود الجندي، تأليف جوزيف فوزي، وإخراج سامح عبد العزيز.

يذكر أن الفنان محمد عادل إمام، كشف مؤخرًا عن الصورة الأولى من كواليس تصوير فيلم "شمس الزناتي: العودة"، والذي يتعاون خلاله مع المخرج عمر سلامة، ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

وكانت آخر مشاركات الفنان محمد عادل إمام كانت بفيلم "اللعب مع العيال" وعرض ضمن موسم أفلام عيد الأضحى 2024.





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