جنات تنشر صورًا من احتفالها بعيد ميلادها والجمهور يتفاعل

"مفيش فن تاني"..عفاف شعيب تكشف موقفا مع والدتها وسرا عن "الشهد والدموع"

كتب - معتز عباس:

احتفلت المطربة المغربية جنات بعد ميلادها الذي يوافق 6 يناير من كل عام.

ونشرت جنات صورًا لها وهي تتناول "التورتة" عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلقت: "شكرًا لكم جميعًا.

وعلقت الفنانة نادين خطيب، على الصورة، وكتبت: "حبيبتي كل سنة وانت طيبة وحلوة وحنينة وصوتك يتحط على الجرح يطيب ربنا يخليلك عيلتك الحلوة وكل محبينك".

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وتفاعل رواد "انستجرام"، على الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "عيد ميلاد سعيد يا احلى جنات"، مزيد من التألق والعطاء"، "الجمال والحب كله"، "أميرة شهر يناير"، "أجمل عيد ميلاد في السنة كلها".

وأحيت المطربة جنات حفلا غنائيا في القاهرة الجديدة أمس 7 يناير المقبل رفقة المطرب بهاء سلطان.

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