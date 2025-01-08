عفاف شعيب عن ظهور محمد رمضان عاريا في حفلاته: "لا يليق به"

كتب – مؤمن سعد:

وجهت الفنانة القديرة عفاف شعيب، رسالة شديدة اللهجة للفنان محمد رمضان بسبب ظهوره عاري الصدر في حفلاته الغنائية، كما أكدت أنه يمتلك موهبة كبيرة لكنه لا يعرف استغلالها بالشكل الصحيح.

وقالت عفاف خلال لقائها ببرنامج "ورقة بيضا": "تعاونت مع محمد رمضان في مسلسل دوران شبرا، وكان شخص جدع ولا يملك صفة النفاق أو الرياء.. تعاملت معه لمدة 3 أشهر، وكان يصلي ومواظبًا على الصوم".

وتابعت: "هو شاب موهوب، ولكن لا يعرف استغلال ذاته، أحيانًا يقدم أدوارًا غير مناسبة له، وهو لا يحتاج لذلك، لأنه حقق النجاح ويجب عليه أن يقدم شيئًا جديدًا، وعليه تقديم دور بطل قومي ويفيد البلد".

وبشأن ظهوره في حفلاته عاريًا، أوضحت: "لا أستمع له في مجال الغناء، وظهوره عاريًا مظهر لا يليق أن يظهر به أمام الجمهور، ويجب أن يحترم فنه وجمهوره".

كما وجهت عفاف شعيب رسالة للفنانة حلا شيحة، قائلة: "ممثلة محبوبة وكانت تختار أدوارها بعناية شديدة، وكانت تتمتع ببراءة شديدة ووجهها جميل، وأتمنى أن تعود وتقدم أعمالا فنية مثلما قدمت قبل اعتزالها".

ورفضت عفاف شعيب التعليق على صورة للمخرج محمد سامي نظرًا لوجود خلاف جمع بينهما أثناء تصوير مسلسل "آدم"، مكتفية بقولها: "هرد عليه بس مش دلوقتي".

يُذكر أن، آخر أعمال عفاف شعيب كان مسلسل "محارب" الذي عرض في موسم رمضان 2024، وهو من بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، ناهد السباعي، ماجد المصري، نرمين الفقي، تامر عبد المنعم، محمود ياسين جونيور، وملك أحمد زاهر، تأليف محمد سيد بشير، وإخراج شيرين عادل.