إنجي المقدم توجه رسالة للإعلامية لميس الحديدي.. ماذا قالت؟

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كتب - مؤمن سعد:

نشرت الفنانة إنجي المقدم مجموعة من الصور التي تجمعها بكل من الفنانتين صبا مبارك وهيدي كرم، بالإضافة إلى الإعلامية لميس الحديدي، وذلك عبر حسابها الشخصي على إنستجرام.

كما وجهت رسالة إلى الإعلامية لميس الحديدي بعد استضافتها لها ولفريق عمل مسلسل "وتر حساس" ببرنامج كلمة أخيرة المذاع على قناة "ON".

وكتبت إنجي المقدم: "شكرًا للإعلامية الكبيرة لميس الحديدي ولفريق إعداد برنامج كلمة أخيرة ولقناة ON على استضافتنا ليلة أمس للاحتفال معكم بالنجاح الكبير لمسلسلنا وتر حساس.. قضينا معكم وقتًا ممتعًا، وشاهدنا بعضنا، وفرحنا".

مسلسل "وتر حساس" تدور أحداثه في 45 حلقة، وهو من بطولة صبا مبارك، إنجي المقدم، محمد علاء، هيدي كرم، تميم عبده، أحمد غزي، عايدة فهمي، لبنى ونس، ومن إخراج وائل فرج.