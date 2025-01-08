فنان يدخل في غيبوبة.. وجيهان خليل تناشد المسئولين سرعة التدخل لإنقاذه

كتب - معتز عباس:

ناشدت الفنانة جيهان خليل، المسئولين في النقابة أو وزارة الثقافة المغربية، مساعدة صديقها الفنان أمين هاني الذي يعاني من غيبوبة في أحدى المستشفيات.

ونشرت جيهان صورة أمين هاني، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: أتمنى من المسؤولين المعنيين، سواء في النقابة أو وزارة الثقافة في المغرب، وبشكل خاص من زملائنا الفنانين والسينمائيين متابعة حالة الزميل والصديق أمين هاني، الذي يرقد حاليًا في حالة غيبوبة بمستشفى أبو الوفاء، أرجو من الجميع الدعاء له بالشفاء العاجل".

مسلسل "حرب نفسية" بطولة أروى جودة، مصطفى درويش، أشرف زكي، محمد فريد، جيهان خليل، عصام السقا، وعدد من الفنانين وهو من تأليف أيمن الشايب، وإخراج أحمد شفيق.

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