لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

هنا الزاهد تنشر صورة من كواليس "إقامة جبرية".. ورانيا منصور تعلق: "تحفة.. تمثيلك يجنن"

06:15 م الأربعاء 08 يناير 2025

هنا الزاهد

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة هنا الزاهد متابعيها على السوشيال ميديا، صورة حديثة لها من كواليس مشاركتها في مسلسل إقامة جبرية، والذي يعرض على منصة watchit.

ونشرت هنا، الصورة عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "سلمى.. مين اتفرج على اول حلقتين من مسلسل إقامة جبرية؟، أول حلقتين دلوقتي على watchit".

ومن جانبها أشادت الفنانة رانيا منصور بأداء هنا الزاهد في مسلسل "إقامة جبرية"، وعلقت: تحفة، برافو هنا الشخصية حلوة أوى وتمثيلك يجنن وأنتي قمر".

وكان آخر ما عرض للفنانة هنا الزاهد، هو فيلم الدراما والرومانسية "بضع ساعات في يوم ما"، وشاركها البطولة مجموعة من نجوم السينما المصرية، إلى جانب مسرحية "الباشا" بطولة النجم كريم عبد العزيز، وتم عرضها مؤخرًا ضمن فعاليات "موسم الرياض".

يذكر أن، هنا الزاهد تشارك ببطولة عدد من الأفلام المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة، أبرزها فيلم "ري ستارت" بطولة الفنان تامر حسني.

هنا الزاهد انستجرام

اقرأ أيضا..

رضا البحراوي يطمئن جمهوره بصورة جديدة بعد أزمته الصحية

بالصور.. أيتن عامر تنشر صور جديدة من أحدث ظهور لها

هنا الزاهد انستجرام هنا الزاهد كواليس إقامة جبرية مسلسل إقامة جبرية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بـ"فستان قصير وجريء"..أحدث ظهور لـ مي عمر والجمهور يغازلها (صور)

إعلان

إعلان

جوزيف عون.. الجنرال يكسب الرئاسة ويهزم "السيادة والدستور"
الفائدة وأقساط الدين وقروض جديدة.. أهم الأحداث الاقتصادية المرتقبة في 2025
كيف تفاعل المصريون مع عودة "البكالوريا"؟.. نقاش جاد ومنشورات ضاحكة
في الأسبوع الأول من 2025.. في الأسبوع الأول من 2025.. ارتفاع أسعار 16 سيارة جديدة بمصر