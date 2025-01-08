هنا الزاهد تنشر صورة من كواليس "إقامة جبرية".. ورانيا منصور تعلق: "تحفة.. تمثيلك يجنن"

كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة هنا الزاهد متابعيها على السوشيال ميديا، صورة حديثة لها من كواليس مشاركتها في مسلسل إقامة جبرية، والذي يعرض على منصة watchit.

ونشرت هنا، الصورة عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "سلمى.. مين اتفرج على اول حلقتين من مسلسل إقامة جبرية؟، أول حلقتين دلوقتي على watchit".

ومن جانبها أشادت الفنانة رانيا منصور بأداء هنا الزاهد في مسلسل "إقامة جبرية"، وعلقت: تحفة، برافو هنا الشخصية حلوة أوى وتمثيلك يجنن وأنتي قمر".

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وكان آخر ما عرض للفنانة هنا الزاهد، هو فيلم الدراما والرومانسية "بضع ساعات في يوم ما"، وشاركها البطولة مجموعة من نجوم السينما المصرية، إلى جانب مسرحية "الباشا" بطولة النجم كريم عبد العزيز، وتم عرضها مؤخرًا ضمن فعاليات "موسم الرياض".

يذكر أن، هنا الزاهد تشارك ببطولة عدد من الأفلام المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة، أبرزها فيلم "ري ستارت" بطولة الفنان تامر حسني.

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