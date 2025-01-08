رضا البحراوي يطمئن جمهوره بصورة جديدة بعد أزمته الصحية

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كتبت- سهيلة أسامة:

طمأن الفنان الشعبي رضا البحراوي جمهوره على حالته الصحية، بعد تعرضه لوعكة مفاجئة خلال الأيام الماضية.

وشارك "البحراوي" الصورة عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، وكتب تعليق جاء فيه: "الحمد لله".

يذكر أن المطرب الشعبي رضا البحراوي، طرح مؤخرًا أغنية بعنوان "الشغلانة"، من كلمات سوستا، وشارك في وضع لحنها رضا البحراوي، ورامز نور، ووزعها موسيقيا محمد حريقة.

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