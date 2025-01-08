بالصور.. أيتن عامر تنشر صور جديدة من أحدث ظهور لها

كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة أيتن عامر صور جديدة، من أحدث ظهور لها أثناء تواجدها في باريس، ولاقت إعجاب جمهورها.

ونشرت أيتن، الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة شتوية أنيقة.

وانهالت عليها تعليقات الجمهور وجاءت كالتالي: "منورة يا قمر، ربنا يحميكي، نجمتنا، إيه القمر ده، الله يحفظك حبيبتي".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة أيتن عامر، فيلم عنب وشاركها البطولة كلًا من، إسلام إبراهيم، ومحمود الليثي، ومحمود حافظ، ونور قدري، وتوني ماهر، مع عدد من ضيوف الشرف منهم بيومي فؤاد، ولطفي لبيب، ومحمود حافظ، وسامي مغاوري، حسام داغر، وطاهر أبو ليلة، والفيلم قصة أمين جمال ومحمد محرز، تأليف يوسف سالم وأحمد سالم، وإخراج أحمد نور

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