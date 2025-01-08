محمد صبحي يوجه رسالة مؤثرة لزوجته الراحلة في عيد ميلادها

كتبت- نوران أسامة:

وجه الفنان محمد صبحي رسالة مؤثرة لزوجته الراحلة نيفين رامز عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، في ذكرى عيد ميلادها الموافق اليوم 8 يناير.

ونشر الفنان الكبير صورة أرشيفية لزوجته، وكتب عليها: "زوجتي وحبيبتي نيفين، اليوم 8 يناير عيد ميلادك، عيشتي فأنجزتي، وتركتي لي نجاحي الذي ساهمتي فيه، تركتي أبناء أفتخر بهم، وأحفاد أحبوكي إلى اليوم".

وتابع: "حبيبتي لم تفتقدي شيئًا في هذه الدنيا فأنتي في مكان أجمل وأنقى، روحك دائمًا تحيط بنا رغم رحيلك، إلى أن نلتقي".

يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد صبحي مسرحية "عيلة اتعملها بلوك" بطولة محمد صبحي، وفاء صادق، وكمال عطية، ومصطفى يوسف، وآخرين، وتأليف مصطفى شهيب، وإخراج محمد صبحي.

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