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داليا مصطفى عن العوضي: "بحبه جدًا وأتمنى أعمل معاه أكشن"

03:40 م الأربعاء 08 يناير 2025

داليا مصطفى ​

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كتبت- سهيلة أسامة:

أعربت الفنانة داليا مصطفى عن حبها للفنان أحمد العوضي، وعن رغبتها في العمل معه، وذلك من خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية القصص القصيرة.

وقالت خلاله: "أنا بحب أحمد العوضي جدًا حدًا وأتمنى أعمل معاه أكشن ياريت إن شاء الله، أعاد العوضي نشر الفيديو ليرد عليها قائلًا: "وأنا بحبك وبحترمك يا داليا وإن شاء الله نشتغل مع بعض".

يذكر أن، آخر مشاركات الفنانة داليا مصطفى كانت بمسلسل "علاقة مشروعة" بطولة النجم ياسر جلال، وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2023.

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داليا مصطفى أحمد العوضي إنستجرام
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