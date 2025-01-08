داليا مصطفى تعلن عن مشاركتها في موسم رمضان 2025

كتبت- نوران أسامة:

أعلنت الفنانة داليا مصطفى عن مشاركتها، في موسم دراما 2025 دون الكشف عن أي تفاصيل للعمل.

وذلك من خلال بث مباشر أجرته عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وردت "داليا" على سؤال أحد المتابعين، إذا كانت ستشارك بأي عمل فني في موسم دراما رمضان المقبل، وردت قائلة: "أه إن شاء الله عندي مسلسل بإذن الله في رمضان".

يذكر أن، آخر مشاركات الفنانة داليا مصطفى كانت بمسلسل "علاقة مشروعة" بطولة النجم ياسر جلال، وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2023.

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