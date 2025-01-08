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نشوى مصطفى ترثي زوجها بكلمات مؤثرة

02:26 م الأربعاء 08 يناير 2025

نشوي مصطفي

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كتبت- سهيلة أسامة:

رثت الفنانة نشوى مصطفى زوجها، رجل الأعمال محمد عماد، الذي وافته المنية الأسبوع الماضي، بكلمات مؤثرة عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك".

وقالت نشوى: "اللهم اجمعني بحبيبي في جنتك، اللهم أسعده في مقامه بفضلك وبرحمتك، أشهدك يا الله أنه من المتقين، أشهدك يا الله أنه من المتصدقين، أشهدك يا الله أنه من أحباب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أشهدك يا الله أنه زوج كريم وأب ربى أولادنا على التقوى، وأن يكونوا في معيتك وذكرك".

وأضافت: "وأدعوك يا الله بكل اسم سميت به نفسك، أدعوك باسمك الأعظم أن تنظر إليه بوجهك الكريم، وأن تسعده بصحبة الأنبياء والأولياء والشهداء، وحسن أولئك رفيقًا، وأن تجمعني به برحمتك وفضلك وكرمك وجودك، وصلّ اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم".

وكانت الفنانة نشوى مصطفى، أعلنت خبر وفاة زوجها الأسبوع الماضي، من خلال حسابها الخاص بموقع "فيسبوك".

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نشوى مصطفى فيسبوك محمد عماد
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