بالصور.. حنان ترك تحتفل بعقد قران عمر ترك "أول فرحتي"

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كتبت- نوران أسامة:

احتفلت الفنانة حنان ترك بعقد قران "عمر ترك"، والذي وصفته بـ أول فرحتها، على فتاة من خارج الوسط الفني، في حفل أقيم مساء أمس، وشهد الحفل حضور الأهل والأصدقاء المقربين.

وشاركت "حنان" جمهورها صورًا من الحفل عبر حسابها على "إنستجرام" من خلال خاصية "القصص القصيرة"، كتبت تعليقًا: "أول فرحتي اللهم بارك".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة حنان ترك هو مشاركتها في موسم رمضان 2024، من بمسلسل الرسوم المتحركة «صدق رسول الله»، ومن تأليف فداء الشندويلي، وموسيقى شريف حمدان، وإخراج مصطفى الفرماوي.

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