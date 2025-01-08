بدأت بعلاج خاطىء عام 2012.. تفاصيل معاناة سحر حمدي من آلام المعدة والطحال

كتب-مصطفى حمزة:



عاد اسم الفنانة المعتزلة سحر حمدي، للظهور بقوة عقب ما تردد عن معاناتها الصحية، ونجاتها من الموت.



الفنانة المعتزلة سحر حمدي، التي أعلنت اعتزالها الفن عام 1992، بعد وفاة والدتها، تردد اسمها، عقب التصريحات التي تحدثت خلالها شقيقتها، عن خضوع الراقصة لعملية جراحية لعلاج انسداد في البطن، ومعاناتها من فيروس بسبب التلوث أثناء العملية، مما أدى إلى تدهور حالتها الصحية بشكل كبير، واستدعى نقلها إلى باريس لتلقي العلاج، مشيرة إلى أن شقيقتها نجت من الموت بأعجوبة.

الفنان المعتزلة سحر حمدي، واسمها الأصلي هاجر محمد مصطفى، وعمرها 60 عاما، كانت قد كشفت في عام 2012، عن معاناتها من متاعب صحية في المعدة، إثر تناولها لدواء خاطئ، مما استلزم سفرها إلى باريس من أجل العلاج.

وفي عام 2014، كشفت الفنانة والراقصة المعتزلة سحر حمدي عن سفرها إلى العاصمة البريطانية لندن، لإجراء بعض الكشوفات والتحاليل الطبية هناك، وذلك بعد أن تدهورت حالتها الصحية، ومعاناتها من عدة قرح ملتهبة بالمعدة والطحال

الفنانة والراقصة المعتزلة سحر حمدى، كانت تعد من أشهر الراقصات، وشاركت في أفلام عديدة، ، منها أفلام ننوسة، المشاغبون في نويبع، والمشاغبات في السجن، وذلك قبل اعتزالها، وارتدائها الحجاب، واتجاهها إلى تقديم برامج دينية في قناة "إقرأ".







