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"فعلا مبيتنسيش".. لتامر حسني ورامي صبري تتصدر قوائم "يوتيوب" كم حققت؟

01:36 م الأربعاء 08 يناير 2025

تامر حسني ورامي صبري

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كتب-مصطفى حمزة:

تصدر دويتو "فعلا مبيتنسيش" ،الذي طرحه المطربين تامر حسني ورامي صبري، قوائم المحتوى الموسيقي الأكثر رواجا في موقع الفيديوهات "يوتيوب".

كليب "فعلا مبيتنسيش"، احتل المركز الأول في قائمة المحتوى الموسيقي الأكثر رواجا، مع وصول عدد مشاهداته إلى ما يزيد عن المليون و200 ألف مشاهدة، بعد طرحه عبر قناة المطرب تامر حسني في موقع يوتيوب، مساء الإثنين الماضي.

الأغنية، كلمات عمرو تيّام، ألحان شادي حسن، توزيع مكس وماستر طارق توكّل، وتريات تامر غنيم، جيتار أحمد حسين.

يذكر أن، تامر حسني ينتظر عرض فيلمه الجديد "ري ستارت" والمقرر طرحه بدور العرض السينمائي خلال الفترة المقبلة.

تامر حسني رامي صبري أغنية فعلا مبيتنسيش
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