سحر حمدي تنجو من الموت بعد تعرضها لخطأ طبي

كتبت- سهيلة أسامة:

تصدر اسم الراقصة المعتزلة سحر حمدي مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد تعرضها لأزمة صحية خطيرة نتيجة خطأ طبي.

وكشفت شقيقة سحر حمدي أن الأخيرة خضعت لعملية جراحية لعلاج انسداد في البطن، لكنها أصيبت بفيروس بسبب التلوث أثناء العملية، مما أدى إلى تدهور حالتها الصحية بشكل كبير، واستدعى نقلها إلى باريس لتلقي العلاج، مشيرة إلى أن شقيقتها نجت من الموت بأعجوبة.

تُعد الفنانة والراقصة المعتزلة سحر حمدي واحدة من الفنانات اللاتي حققن شهرة واسعة في فترة الثمانينيات.

بدأت مشوارها الفني كراقصة شرقية ونافست زيزي مصطفى ونجوى فؤاد، شاركت في عدد من الأفلام أبرزها: "أرجوك أعطني هذا الدواء"، و"ننوسة"، و"المشاغبون في نويبع"، و"المشاغبات في السجن".

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