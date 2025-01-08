أحدث ظهور لـ مايا دياب.. والجمهور يغازلها

كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة اللبنانية مايا دياب متابعيها مجموعة من الصور الجديدة عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، ظهرت فيها داخل إحدى الكنائس وهي تحمل توأم صديقتها.

وعلقت "مايا" على الصور قائلة: "أنا أم لملكة قلبي كاي، وإمبارح أخدت نعمة الأمومة الروحية لتوأم أخدلي قلبي وعقلي، ليام ولوكاس، أنا حدّكن لآخر الدني، والله يخليلكن إمكن وبيكن. كان نهار مكلّل بالحب والنعم، وكنت رايحة أعطي كل الحب من كل قلبي، تفاجأت بحب كتير كبير من كل شخص كان موجود بهالفرحة، كرمال هيك ختمنا ليلتنا بمشاركة بيني وبين الناس بأغاني إلي وأغاني بيحبوا يسمعوها مني، كانت خاتمة ليوم مش رح ينساه كل الموجودين وأنا أولهن".

انهالت تعليقات الجمهور على الصو، وجاءت التعليقات كالتالي: "حياتي، أحلى أم، كتير حلوة، أجمل وأطيب أم بالدنيا، فخر لبنان".

يذكر أن الفنانة مايا دياب، طرحت مؤخرا 3 أغنيات جديدة من ألبومها " MYMAYAV" وهم "طاقة إيجابية" ، و"تقلان" ، و "كلن قالولي".

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