شريف سلامة يتصدر تريند محرك البحث "جوجل" لهذا السبب

كتبت- سهيلة أسامة:

تصدر اسم الفنان شريف سلامة تريند محرك البحث "جوجل"، بعد أن ظهرت زوجته الفنانة داليا مصطفى من خلال بث مباشر أجرته عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وكشفت خلاله عن حقيقة طلاقها.

وردت الفنانة داليا مصطفى على سؤال أحد متابعيها والذي جاء: "هو إنتي طلبتي الطلاق من شريف الأول؟".

وقالت داليا: "أنا هسألكم سؤال مبدئيًا ده محصلش، أنا لا يمكن أطلب الطلاق من شريف، فيه ست مصرية أصيلة تفضل مع جوزها 21 سنة وتطلب منه الطلاق، أنا عندي منه سلمى وسليم، أنا لايمكن أطلب الطلاق من شريف أبدًا، لأن أنا حتى استغربت زمايلي نفسهم بيسألوني سؤال زي ده، بقابل صحابي بيسألوني سؤال زي ده، والله يا جماعة ما طلبت الطلاق من شريف صدقوني".

وتعود شائعة انفصال الفنان شريف سلامة عن زوجته الفنانة داليا مصطفى في شهر أكتوبر الماضي، عندما فوجئ جمهور الفنانة داليا مصطفى بحذف الصور التي جمعتها بالفنان شريف سلامة على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

يذكر أن، آخر مشاركات الفنانة داليا مصطفى كانت بمسلسل "علاقة مشروعة" بطولة النجم ياسر جلال، وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2023.

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