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هيفاء وهبي تستعد لطرح أحدث أعمالها الغنائية بعنوان "سوبر وومان"

12:19 م الأربعاء 08 يناير 2025

هيفاء وهبي

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كتبت- نوران أسامة:

تستعد الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، لطرح أحدث أعمالها الغنائية والتي تحمل عنوان "سوبر وومان".

والأغنية من كلمات أحمد علاء الدين، وألحان أحمد البرازيلي، وتوزيع زووم، ومن المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

يذكر أن الفنانة هيفاء وهبي تنتظر طرح فيلمها الجديد "ولاد المحظوظة" بدور العرض السينمائي هو من تأليف هيثم سعيد وإخراج مرقس عادل ويشارك في بطولته محمود الليثي، نانسي صلاح، توني ماهر، سامي مغاوري، محمد الكيلاني، كريم عفيفي، رشا مهدي.

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هيفاء وهبي سوبر وومان اللبنانية هيفاء وهبي
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