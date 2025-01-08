شيرين عبدالوهاب تنتظر حكم حسم نزاعها مع روتانا في هذا الموعد

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كتب-مصطفى حمزة:

تنتظر المطربة شيرين عبدالوهاب، موعد الحكم في النزاع القائم بينها، وبين شركة روتانا ميوزيك، حول العقد الموقع عام 2019.

المحكمة الإقتصادية، حددت يوم 3 فبراير المقبل، للنطق بالحكم في الدعوى رقم 533 لسنة 317 التي أقامتها شركة روتانا، ضد المطربة شيرين عبد الوهاب، وموضوعها إلزام المدعى عليها، بالتنفيذ العيني للعقد، إلى جانب الدعوى الفرعية التي تطالب فيها المطربة بفسخ العقد الموقع عام 2019.

الشركة في دعواها، تطالب بإلزام المطربة شيرين عبدالوهاب بتنفيذ العقد المؤرخ في 6/1/2019، والذي بموجبه تعاقدت المطربة مع روتانا، على منحها الحق الحصري المنفرد، في إستغلال، واستثمار صوتها طوال مدة التعاقد، و لمدة 6 أشهر تالية من تاريخ قيام الشركة بطرح الألبوم الثاني.

وأكدت روتانا في الدعوى، أن البند الرابع من عقد المطربة، نص على ان مدة العقد هي 3 سنوات ، تبدأ من تاريخ توقيع العقد، بإجمالي 36 شهرا، على أن تكون مدة تنفيذ كل ألبوم 18 شهر، أو تنفيذ محل العقد.

الدعوى أكدت أيضا أن العقد يمتد لمدة أو مدد مماثلة حال انتهاء مدة العقد، دون تنفيذ الفنانة التزاماتها، ونصت المادة 11، إنه في حال انتهاء مدة العقد، دون انتهاء محل العقد كاملا، يمدد العقد، بالقدر اللازم لتنفيذ ما تبقى من الالتزامات، على أن تحدد المدة بالقدر اللازم للتنفيذ".



وأشارت الشركة، في دعواها، أن إخلال المطربة بالتزامها العقدي مع شركة روتانا، كان وراء صدور حكم قضائي بالزامها بسداد الشرط الجزائي، وقيمته 8 مليون جنيه، مؤكدة أن الحكم لم يتطرق إلى فسخ العقد القائم والساري، حتى تاريخه.

المطربة شيرين عبدالوهاب، كانت قد وجهت إنذار قضائي إلى الشركة ، وطالبت فيه مسئولي الشركة بعدم التعرض لها ماديا أو قانونيا، بالقول أو الفعل، مؤكدة أن العقدين المبرمين، فيما بينها، وبين روتانا، والشركة الأجنبية المنتج المنفذ، قد أنتهيا بالفعل، في 8 يناير سنة 2023.



وكانت المطربة شيرين عبد الوهاب، قد قامت مؤخرا بإحياء حفل غنائي، في دبي، وذلك بعد أيام من الجدل المثار حول حفلها في الكويت، والذي وقعت فيه بسبب زلة لسانها، وهي تطلب من الجمهور، قراءة الفاتحة لروح الملحن الراحل محمد رحيم.