محمد إمام يشيد بفيلم "الدشاش" وبطل العمل يرد

كتبت- نوران أسامة:

أشاد الفنان محمد إمام بفيلم "الدشاش"، الذي يقوم ببطولته النجم محمد سعد، الذي تم طرحه منذ أيام في دور العرض السينمائي.

وكتب "إمام" عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "نجم كبير وكلنا بنحبك، فرحان ليك".

وأعاد سعد نشر المنشور، وكتب: "حبيبي يا محمد يا إمام يا زعيم يا صغير، يا غالي يا ابن الغالي، صبح صبح على الغاليين".

تدور أحداث فيلم "الدشاش" في إطار اجتماعي، حول الدشاش الذي يمتلك ملهى ليلي ويدخل طوال الوقت في عدوات عديدة، ولكن حينما يتعرض لأزمة تقلب حياته رأسًا على عقب، يسعى للتحول إلى شخص أفضل، ويشارك ببطولة الفيلم مجموعة من النجوم، هم: خالد الصاوي، وليد فواز، محمد جمعة، رشوان توفيق، أحمد الرافعي، مريم الجندي، تأليف جوزيف فوزي، وإخراج سامح عبدالعزيز.

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