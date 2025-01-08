حدث بالفن| حقيقة إحالة المخرج محمد سامي لمحكمة الجنايات وإلغاء حفل بهاء سلطان وريهام حجاج تغازل زوجها

إعداد- مروان الطيب:

نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة بـ أول تعليق من محامي المخرج محمد سامي عن إحالته للجنايات، الجهة المنتجة لحفل بهاء سلطان تعلن إلغائه رسميا، هشام عباس يكشف عن تحضيره فيلم سينمائي من بطولته، أحمد غزي يكشف عن بدء تصوير مسلسل "قهوة المحطة" استعدادًا لعرضه رمضان 2025، محمد عادل إمام يوجه رسالة خاصة للفنان محمد سعد بعد نجاح فيلم "الدشاش"، أحمد سعد يمازح ويل سميث، وغيرها من الأخبار.

