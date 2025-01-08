درة بالشورت وياسمين رئيس بدون مكياج .. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

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إعداد- نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

ريهام عبد الغفور

ظهرت الفنانة ريهام عبد الغفور داخل سيارتها، ونشرت الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

مصطفى خاطر

هنأ الفنان مصطفى خاطر زوجته بمناسبة عيد ميلادها، ونشر صورة تجمعهما، عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام"، وكتبت: "كل سنة وأنتي طيبة يا روح قلبي، ربنا يخليكي ليا وميحرمنيش منك أبدًا".

هيدي كرم

نشرت الفنانة هيدي كرم، صورًا جديدة لها، وذلك عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة شتوية أنيقة.

محمد سامي

شارك المخرج محمد سامي متابعيه، صورة جديدة له من كواليس مسلسل "سيد الناس"، المقرر عرضه ضمن سباق رمضان 2025، ونشر الصورة عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام".

نانسي صلاح

شاركت الفنانة نانسي صلاح متابعيها، صورة جديدة لها وظهرت مع كلبتها، ونشرت الصورة على حسابها بموقع "إنستجرام".

ياسمين رئيس

ظهرت الفنانة ياسمين رئيس بدون مكياج، ونشرت الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية "القصص القصيرة".

نادين الراسي

خطفت الفنانة نادين الراسي الأنظار، من خلال أحدث جلسة تصوير خضعت لها، وظهرت بإطلالة أنيقة ارتدت خلالها فستان طويل باللون الأبيض، ونشرت الصورة عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

رحاب الجمل

نشرت الفنانة رحاب الجمل ، صورًا جديدة، من أحدث ظهور لها، ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، ولاقت إعجاب جمهورها.

لقاء الخميسي

شاركت الفنانة لقاء الخميسي متابعيها، صورة جديدة لها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية "القصص القصيرة".

درة

خضعت الفنانة التونسية درة، لجلسة تصوير جديدة، ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة جريئة، ارتدت خلالها بلوزة باللون الأسود وشورت قصير.