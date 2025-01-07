تعرف على تقييم موقع "IMDB" العالمي لفيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو"

كتب- مروان الطيب:

كشف موقع "Imdb" العالمي، المختص بتقييم الأعمال السينمائية حول العالم، عن تقييم فيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو"، الذي بدأ عرضه مطلع العام الجاري بدور العرض السينمائي في مصر، ويحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا.

وحصل الفيلم على تقييم "8.4/10" من أصل 163 ريفيو ما بين النقاد والجمهور، ليصبح أحد أعلى التقييمات لفيلم مصري هذا العام.

وعرض فيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" لأول مرة ضمن فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي في دورته الـ 81 العام الماضي، وسط مشاركة عدد كبير من الأعمال السينمائية لكبار النجوم وصناع السينما حول العالم، وحاز الفيلم على إشادات موسعة من قبل النقاد والجمهور على حد سواء.

وتدور أحداث الفيلم حول حسن وكلبه رامبو، حيث ينطلقان في مهمة لإنقاذ رامبو من مالك منزل حسن المنتقم، الذي هاجمه الكلب، وفي رحلته عبر القاهرة للعثور على منفذ آمن لرامبو، يضطر حسن إلى مواجهة مخاوف ماضيه وإعادة اكتشاف نفسه"، ويشارك ببطولة الفيلم عصام عمر، ركين سعد، أحمد بهاء، سما إبراهيم، يسرا اللوزي، تأليف محمد الحسيني وخالد منصور، إخراج خالد منصور.

يذكر أن، الفنان عصام عمر يشارك بعدد من الأعمال الفنية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة، أبرزها فيلم "فرقة الموت" بطولة الفنان أحمد عز، ومسلسل "نص الشعب اسمه محمد" والمقرر مشاركته ضمن موسم دراما رمضان 2025.

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