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20 صورة رومانسية تجمع ريهام حجاج و زوجها محمد حلاوة بعد تصدرها التريند

11:26 م الثلاثاء 07 يناير 2025
  • عرض 20 صورة
  • عرض 20 صورة
    الفنانة ريهام حجاج مع زوجها محمد حلاوة
  • عرض 20 صورة
    الفنانة ريهام حجاج مع محمد حلاوة
  • عرض 20 صورة
    الفنانة ريهام حجاج وزوجها رجل الأعمال محمد حلاوة
  • عرض 20 صورة
    الفنانة ريهام حجاج
  • عرض 20 صورة
    النجمة ريهام حجاج وزوجها محمد حلاوة
  • عرض 20 صورة
    رجل الأعمال محمد حلاوة والفنانة ريهام حجاج
  • عرض 20 صورة
    ريهام حجاج مع زوجها محمد حلاوة
  • عرض 20 صورة
    ريهام حجاج وزوجها رجل الأعمال محمد حلاوة
  • عرض 20 صورة
    ريهام حجاج وزوجها محمد حلاوة
  • عرض 20 صورة
    ريهام حجاج ومحمد حلاوة في الجونة
  • عرض 20 صورة
    ريهام حجاج ومحمد حلاوة يستمتعان بالأجواء الصيفية
  • عرض 20 صورة
    ريهام حجاج ومحمد حلاوة يستمتعان بوقتهما على البحر
  • عرض 20 صورة
    ريهام حجاج ومحمد حلاوة
  • عرض 20 صورة
    ريهام حجاج
  • عرض 20 صورة
    صورة سيلفي بين ريهام حجاج وزوجها محمد حلاوة
  • عرض 20 صورة
    محمد حلاوة وريهام حجاج يستمتعان بالأجواء الشتوية
  • عرض 20 صورة
    محمد حلاوة وريهام حجاج
  • عرض 20 صورة
    الفنانة ريهام حجاج في أحدث ظهور مع زوجها محمد حلاوة
  • عرض 20 صورة
    الفنانة ريهام حجاج مع زوجها محمد حلاوة بأحد المناسبات
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كتب- مروان الطيب:

تصدرت الفنانة ريهام حجاج، محرك البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما نشر زوجها رجل الأعمال، محمد حلاوة صورة جديدة لهما عبر حسابه على تطبيق "إنستجرام".

وشارك "حلاوة" متابعيه الصورة وكتب عليها: "أجمل امرأة في على وجه الأرض"، لترد بعدها ريهام قائلة: "حبيبي".

يذكر أن، الفنانة ريهام حجاج تشارك بمسلسل "أثينا" ضمن موسم دراما رمضان 2025، ويشاركها البطولة ريهام حجاج، وسوسن بدر، ومحمود قابيل، وسلوى محمد علي، وأحمد مجدي، ونبيل عيسى، وعلي السبع، وتأليف محمد ناير، وإخراج يحيى إسماعيل

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ريهام حجاج محمد حلاوة
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