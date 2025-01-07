20 صورة رومانسية تجمع ريهام حجاج و زوجها محمد حلاوة بعد تصدرها التريند

كتب- مروان الطيب:



تصدرت الفنانة ريهام حجاج، محرك البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما نشر زوجها رجل الأعمال، محمد حلاوة صورة جديدة لهما عبر حسابه على تطبيق "إنستجرام".



وشارك "حلاوة" متابعيه الصورة وكتب عليها: "أجمل امرأة في على وجه الأرض"، لترد بعدها ريهام قائلة: "حبيبي".



يذكر أن، الفنانة ريهام حجاج تشارك بمسلسل "أثينا" ضمن موسم دراما رمضان 2025، ويشاركها البطولة ريهام حجاج، وسوسن بدر، ومحمود قابيل، وسلوى محمد علي، وأحمد مجدي، ونبيل عيسى، وعلي السبع، وتأليف محمد ناير، وإخراج يحيى إسماعيل

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