إنجي المقدم عن شخصية "كاميليا" في مسلسل "وتر حساس": "حبيتها بكل الشر اللي فيها"

كتب - معتز عباس:

كشفت الفنانة إنجي المقدم تفاصيل شخصية "كاميليا" التي قدمتها في مسلسل "وتر حساس".

وقالت إنجي، في لقائها ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على فضائية "ON"، اليوم الثلاثاء، إن شخصيتها في المسلسل بكل ما تحمله من شر جذبتها بشدة وأحببتها جدًا، لأنها وجدت فيها ضالتها الفنية التي كانت تبحث عنها.

وأضافت، أنها ترددت في البداية لقبول شخصية كامليا، ثم تحدثت مع صديقتها الفنانة صبا مبارك وأخبرتها عن قلقي من خوض هذه التجربة، فردت وقالت: "إنتي مجنونة! لو سمحتي، اشتغلي، وهتمضي غصب عنك أنا دائمًا أستشير صبا وأسمع نصائحها، وهي من شجعتني بقوة على قبول الدور".

وأوضحت أنها شعرت بالقلق في البداية من المشاركة في "وتر حساس"، بعد مشاركتها في مسلسل "قواعد الطلاق الـ45"، مضيفة: "كنت مرهقة جدًا من العمل على مدار 45 حلقة وكنتي خايفة أدخل في تجربة مشابهة مرة تانية".

وتابعت: "شخصية كاميليا الشريرة كانت تمثل تحديًا كبيرًا، فهي شخصية مكروهة".

مسلسل "وتر حساس" تدور أحداثه في 45 حلقة، وهو من بطولة صبا مبارك، إنجي المقدم، ومحمد علاء، وهيدي كرم، تميم عبده، أحمد غزي، عايدة فهمي، لبنى ونس، ومن تأليف أمين جمال ومحمد فاضل ومينا بباوي، وإخراج وائل فرج.

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