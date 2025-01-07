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بـ"الحجاب".. دارين حداد تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير (صور وفيديو)

10:25 م الثلاثاء 07 يناير 2025
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    دارين حداد بالحجاب
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كتب - معتز عباس:

حرصت الفنانة التونسية دارين حداد الأنظار، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا، في الرياض.

ونشرت دارين صورًا لها بالحجاب، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "القمر يعرف القصص التي لا تروى".

وتفاعل المتابعين مع إطلالة دارين، وجاءت التعليقات، كالتالي: "إيه الجمال ده كله يا دودو"، "قمر القمر"، "القمر كله"، "جميلة جدا جذابة"، قمر وجميلة جدا".

وكان آخر أعمال دارين حداد فيلم "الملكة"، الذي ضم عددًا كبيرًا من النجوم على رأسهم: هالة صدقي، شيرين رضا، باسم سمرة، رانيا يوسف، كريم عفيفي، انتصار، دينا، بدرية طلبة، وغيرهم.

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