بـ"الحجاب".. دارين حداد تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير (صور وفيديو)
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كتب - معتز عباس:
حرصت الفنانة التونسية دارين حداد الأنظار، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا، في الرياض.
ونشرت دارين صورًا لها بالحجاب، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "القمر يعرف القصص التي لا تروى".
وتفاعل المتابعين مع إطلالة دارين، وجاءت التعليقات، كالتالي: "إيه الجمال ده كله يا دودو"، "قمر القمر"، "القمر كله"، "جميلة جدا جذابة"، قمر وجميلة جدا".
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وكان آخر أعمال دارين حداد فيلم "الملكة"، الذي ضم عددًا كبيرًا من النجوم على رأسهم: هالة صدقي، شيرين رضا، باسم سمرة، رانيا يوسف، كريم عفيفي، انتصار، دينا، بدرية طلبة، وغيرهم.
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