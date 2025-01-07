بـ"الحجاب".. دارين حداد تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير (صور وفيديو)

كتب - معتز عباس:

حرصت الفنانة التونسية دارين حداد الأنظار، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا، في الرياض.

ونشرت دارين صورًا لها بالحجاب، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "القمر يعرف القصص التي لا تروى".

وتفاعل المتابعين مع إطلالة دارين، وجاءت التعليقات، كالتالي: "إيه الجمال ده كله يا دودو"، "قمر القمر"، "القمر كله"، "جميلة جدا جذابة"، قمر وجميلة جدا".

View this post on Instagram A post shared by دارين حداد🇹🇳 (@dareen_haddad)

وكان آخر أعمال دارين حداد فيلم "الملكة"، الذي ضم عددًا كبيرًا من النجوم على رأسهم: هالة صدقي، شيرين رضا، باسم سمرة، رانيا يوسف، كريم عفيفي، انتصار، دينا، بدرية طلبة، وغيرهم.

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