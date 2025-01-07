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ميرنا جميل تخطف الأنظار بـ إطلالة "جريئة".. والجمهور: "ملكة جمال الفن والتمثيل"

09:52 م الثلاثاء 07 يناير 2025
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    ميرنا جميل في أحدث ظهور على انستجرام (3)
  • عرض 5 صورة
    ميرنا جميل في أحدث ظهور
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    ميرنا جميل
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    ميرنا جميل في أحدث ظهور على انستجرام (2)
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كتب - معتز عباس:

حرصت الفنانة ميرنا جميل على مشاركة متابعيها، أحدث جلسة تصوير "جريئة" خضعت لها مؤخرًا.
ونشرت ميرنا مجموعة صور، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "القمر يعرف القصص التي لا تروى".

وتفاعل جمهور "إنستجرام"، مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "قمر ماشاء الله عليكي"، "الأناقة والجمال"، "ملكة جمال الفن والتمثيل"، "أنتي قمر وأجمل قصة"، "إيه الجمال ده"، "قمة في الأناقة".

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A post shared by Mirna Gamil (@mirnagamil1)

يذكر أن آخر أعمال ميرنا جميل مشاركتها في مسرحية "ألف تيتة وتيتة" بطولة أكرم حسني وبيومي فؤاد ومصطفى غريب وغادة طلعت، وآخرين، وتأليف مهاب حسين، وإخراج محمد أوتاكا، وإنتاج أمير طعيمة.

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ميرنا جميل نجوم الفن
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