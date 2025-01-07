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"حبيبتي وروح قلبي".. تامر عاشور يعلق على صورة زوجته على انستجرام

09:11 م الثلاثاء 07 يناير 2025
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    نانسي نور من أحدث جلسة تصوير
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    نانسي نور من أحدث ظهور على السوشيال ميديا
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    نانسي نور زوجة الفنان تامر عاشور
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    تامر عاشور يعلق على صورة زوجته
  • عرض 6 صورة
    نانسي نور
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كتب- مروان الطيب:
حرص الفنان تامر عاشور، التعليق على أحدث جلسة تصوير لزوجته نانسي نور، بعدما نشرت صور منها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام".

وظهرت نانسي في الجلسة بإطلالة كاجوال وهي تستمتع بوقتها بأحد الأماكن الساحلية، وحازت الصورة على إعجاب متابعيها، وعلق تامر على صورها: "حبيبتي وروح قلبي والله".

وكشف الفنان تامر عاشور، عن أسماء أغاني ألبومه الجديد "ياه" المقرر طرحه يوم 15 يناير الجاري، حيث يتضمن الألبوم 12 أغنية تعاون خلالها مع عدد من أبرز الشعراء والملحنين.

وأحيا الفنان تامر عاشور مؤخرًا حفلًا غنائيًا في قصر عابدين، وقدم باقة من أشهر أغانيه، وسط حضور جماهيري ضخم، وتفاعل جمهوره ومحبيه.

يذكر أن، يستعد لجولته الغنائية في أمريكا الشمالية أيام 10 و 11 و 12 و 19 يناير الجاري، ستكون بدايتها يوم 10 يناير في تورنتو، ويوم 11 يناير في نيويورك، ويوم 12 يناير في دالاس، وأخيرًا يوم 19 يناير في لوس أنجلوس.

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نانسي نور تامر عاشور
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