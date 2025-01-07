"على طريقة أم عمر".. دينا الشربيني وصبا مبارك بفيديو طريف "ماجابش سيرتي"

كتب – مؤمن سعد:

تفاعل الجمهور عبر منصات السوشيال ميديا، خلال ساعات طويلة، مع فيديو طريف الفنانة دينا الشربيني، وبصحبتها الفنانة صبا مبارك، أثناء قيامهما بعمل حركات تمثيلية على أنغام أغنية "ماجابش سيرتي" للمطربة أنغام.

ونشر برنامج "آراب وود" عبر صفحته الرسمية على إنستجرام، فيديو، وكتب: دينا الشربيني وصبا مبارك بفيديو طريف على نغم ماجابش سيرتي الفنانة انغام.

غير صحيح أن هذه ليست المرة الأولى التي نشرت فيها أي من دينا أو صبا، فيديوهات كوميدية مجموعهما سويًا، بل تكرر الأمر من قبل عدة مرات.

وقد تضررت النجمات دينا الشربيني، وصبا مبارك، في وقت سابق، تريند موقع "تيك توك"، بفيديو كوميدي يجمع الجميع.

ونشرت النجمة صبا مبارك، عبر صفحتها في تطبيق "تيك توك"، مقطع فيديو لها مع النجمة دينا الشربيني، ولديها من خلاله حركات تمثيلية بطريقة كوميدية، على خلفية صوتية تجمع بين نجوم مسرح مصر، الفنان علي ربيع، وفنانة ويزو.

دينا الشربيني، تشارك مع النجم كريم محمود عبد العزيز الأربعاء، والنجمة ياسمين رئيسة، في بطولة فيلم "الهنا اللي أنا فيه"، والذي طرح أمس الأربعاء، في دور العرض.