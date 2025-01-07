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بالصور| أحدث جلسة تصوير لـ سارة سلامة والجمهور يغازلها

08:14 م الثلاثاء 07 يناير 2025
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  • عرض 4 صورة
    سارة سلام في أحدث ظهور (1)
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    سارة سلام في أحدث ظهور (3)
  • عرض 4 صورة
    سارة سلام في أحدث ظهور
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كتب - معتز عباس:

خطفت الفنانة سارة سلامة الأنظار في أحدث ظهور لها، أثناء الاستمتاع بوقتها داخل إحدى الكافيهات الشهيرة.

ونشرت سارة مجموعة صور لها، عبر حسابها الرسمي على موقع "انستجرام"، والتي تفاعل معها المتابعين بشكل لافت.

وجاءت تعليقات، المتابعين، كالتالي: "انتي ليه حلوة أوي"، "القمر أوي"، "أختي الأميرة"، "أجمل فنانة في الدنيا"، "روحي زي القمر".

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وشاركت سارة سلامة في مسلسل "نقطة سوده" بطولة، النجمة سوسن بدر، الفنان أحمد بدير، الفنانة وفاء عامر، تأليف محمد محرز، وإخراج محمد أسامة.

يذكر أن، سارة سلامة تشارك بفيلم "خلي بالك من اللي جاي" بطولة رانيا يوسف، أحمد سلامة، نور فخري، صلاح عبدالله، مجدي كامل، تأليف حمدي يوسف، وإخراج عادل الأعصر، من المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

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سارة سلامة نجوم الفن
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