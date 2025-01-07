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محمد سعد في طريقه إلى جدة لحضور العرض الخاص لفيلم "الدشاش"

08:12 م الثلاثاء 07 يناير 2025

النجم محمد سعد في الدشاش

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كتب- مروان الطيب:

نشرت الصفحة الرسمية للشركة المنتجة لفيلم "الدشاش" على "إنستجرام"، صورة لفريق عمل الفيلم على رأسهم الفنان محمد سعد وهم في طريقهم إلى جدة، لحضور العرض الخاص للفيلم الذي سيبدأ عرضه بعدد من الدول العربية، بعد عرضه في مصر مطلع العام الجاري، وتصدر إيرادات شباك التذاكر المصري.

وكتبت الشركة المنتجة على الصورة: "في الطريقة إلى جدة لحضور العرض الخاص الليلة".

كما نشر مخرج الفيلم، سامح عبد العزيز، الملصق الدعائي الخاص بالفيلم عبر حسابه الرسمي على نفس التطبيق وكتب: "الدشاش، في جدة اليوم، خير إن شاء الله".

تدور أحداث فيلم "الدشاش" في إطار اجتماعي، حول الدشاش الذي يمتلك ملهى ليلي ويدخل طوال الوقت في عدوات عديدة، ولكن حينما يتعرض لأزمة تقلب حياته رأسًا على عقب، يسعى للتحول إلى شخص أفضل، ويشارك ببطولة الفيلم مجموعة من النجوم هم محمد سعد، باسم سمرة، زينة، خالد الصاوي، وليد فواز، محمد جمعة، رشوان توفيق، أحمد الرافعي، مريم محمود الجندي، تأليف جوزيف فوزي، وإخراج سامح عبد العزيز.

ويعد فيلم "الدشاش" هو عودة الفنان محمد سعد إلى شاشة السينما، بعد غياب 6 سنوات بعد آخر أفلامه "الكنز 2" عام 2019.

الفنان محمد سعد

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