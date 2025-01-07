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بالصور| أحمد سعد يمازح ويل سميث ويعلق: "جيدن كبر وبقى عريس.. ربنا يبارك"

08:12 م الثلاثاء 07 يناير 2025
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    احمد سعد وويل سميث وجيدن
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    احمد سعد على فيسبوك
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كتب - معتز عباس:

أعرب المطرب أحمد سعد، عن سعادته لمقابلة نجم السينما العالمي ويل سميث، ونجله جيدن سميث.

ونشر سعد، صورًا له مع ويل سميث وجيدن، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وكتب: "بسم الله ما شاء الله يا ويل جيدن كبر وبقي عريس، ربنا يبارك".

يذكر أن المطرب أحمد سعد، حصل على جائزة أفضل دويتو غنائي عربي بحفل جوائز بيلبورد عربية للموسيقى الذي أُقيم مساء يوم الأربعاء بالمملكة العربية السعودية، وذلك عن ديو غنائي "سبب فرحتي" مع المطربة أصالة.

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أحمد سعد مع ويل سميث النجم العالمي ويل سميث ويل سميث ونجله جيدن سميث المطرب أحمد سعد أحمد سعد على فيسبوك
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