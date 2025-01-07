بالصور| أحمد سعد يمازح ويل سميث ويعلق: "جيدن كبر وبقى عريس.. ربنا يبارك"

قبل عرضه في السينمات.. 10 صور لـ آية سماحة من كواليس فيلم "6 أيام"

كتب - معتز عباس:

أعرب المطرب أحمد سعد، عن سعادته لمقابلة نجم السينما العالمي ويل سميث، ونجله جيدن سميث.

ونشر سعد، صورًا له مع ويل سميث وجيدن، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وكتب: "بسم الله ما شاء الله يا ويل جيدن كبر وبقي عريس، ربنا يبارك".

يذكر أن المطرب أحمد سعد، حصل على جائزة أفضل دويتو غنائي عربي بحفل جوائز بيلبورد عربية للموسيقى الذي أُقيم مساء يوم الأربعاء بالمملكة العربية السعودية، وذلك عن ديو غنائي "سبب فرحتي" مع المطربة أصالة.

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