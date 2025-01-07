أحمد غزي يكشف عن بدء تصوير مسلسل "قهوة المحطة" استعدادًا لعرضه رمضان 2025

كتب- مروان الطيب:

كشف الفنان أحمد غزي، عن بدء تصوير مسلسل "قهوة المحطة"، بصورة من الكواليس نشرها عبر خاصية الاستوري على حسابه "إنستجرام".

وظهر غزي مع عدد من فريق عمل وأبطال المسلسل منهم الفنان أحمد خالد صالح، والسيناريست الكبير عبد الرحيم كمال، وعلق: "بسم الله توكلنا على الله، قهوة المحطة، رمضان 2025، تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج إسلام خيري

مسلسل "قهوة المحطة" بطولة أحمد غزي وأحمد خالد صالح وبيومي فؤاد وهالة صدقي وانتصار ورشدي الشامي ورياض الخولي وغادة طلعت وعدد من النجوم تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج إسلام خيري.

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