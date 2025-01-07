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"قصة متعملتش قبل كدة".. هشام عباس يكشف عن تحضيره فيلم سينمائي من بطولته

07:25 م الثلاثاء 07 يناير 2025

هشام عباس

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كتب - معتز عباس:

كشف المطرب هشام عباس عن تحضيره لفيلم سينمائي جديد، سيكون من تأليفه وبطولته.

وقال "عباس"، في لقائه ببرنامج "القاهرة اليوم"، المذاع على قناة "ألفا اليوم"، "بكتب فيلم أنا اللي عمله من قصتي، أنا هطلع بطل الفيلم، هو عن هشام عباس بس في الفيلم".

وأضاف: "الفيلم مش بيتكلم عن قصة حياتي، هو قصة حصلت لي أو هتحصل لي والله أعلم، وهيبقى حاجة غريبة جدًا، هي قصة متعملتش قبل كدة ومحدش فكر فيها وأنا بفكر فيها عشان لو اتكتبت صح واتعملت حلو وهتبقى حاجة جديدة".

يذكر أن، هشام عباس يشارك بحفلًا غنائيًا غدًا الأحد الموافق 5 يناير الجاري على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، ضمن سلسلة حفلات مشروع "100 سنة غنا" للمطرب علي الحجار، وسط نخبة من نجوم الغناء وهم الفنانة أنوشكا، والفنان أحمد الحجار.

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هشام عباس نجوم الفن برنامج القاهرة اليوم
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