محمد عادل إمام يوجه رسالة خاصة للفنان محمد سعد بعد نجاح فيلم "الدشاش"

كتب- مروان الطيب:

حرص الفنان محمد عادل إمام، على تهنئة الفنان محمد سعد بنجاح فيلمه "الدشاش" الذي بدأ عرضه مطلع العام الجاري بدور العرض السينمائي، ويحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا متصدرًا شباك التذاكر المصري.

ونشر محمد عادل إمام صورة للفنان محمد سعد عبر حسابه الرسمي على "X" وكتب عليها: "فنان كبير وكلنا بنحبك، فرحان ليك".

تدور أحداث فيلم "الدشاش" في إطار اجتماعي، حول الدشاش الذي يمتلك ملهى ليلي ويدخل طوال الوقت في عدوات عديدة، ولكن حينما يتعرض لأزمة تقلب حياته رأسًا على عقب، يسعى للتحول إلى شخص أفضل، ويشارك ببطولة الفيلم مجموعة من النجوم هم محمد سعد، باسم سمرة، زينة، خالد الصاوي، وليد فواز، محمد جمعة، رشوان توفيق، أحمد الرافعي، مريم محمود الجندي، تأليف جوزيف فوزي، وإخراج سامح عبد العزيز.

وكشف الفنان محمد عادل إمام مؤخرًا عن الصورة الأولى من كواليس تصوير فيلم "شمس الزناتي: العودة"، والذي يتعاون خلاله مع المخرج عمر سلامة، ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن، آخر مشاركات الفنان محمد عادل إمام كانت بفيلم "اللعب مع العيال" وعرض ضمن موسم أفلام عيد الأضحى 2024.

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