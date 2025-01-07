أحمد حاتم يهنئ هنا الزاهد بعيد ميلادها.. والأخيرة تمازحه:"ياريتك ما قلت"

كتب - معتز عباس:

مازحت الفنانة هنا الزاهد، الفنان أحمد حاتم بعد تهنئته لها بعيد ميلادها.

ونشر أحمد حاتم "ستوري"، صور لـ هنا الزاهد عبر حسابه بموقع "انستجرام"، موجهًا لها التهنئة بعيد ميلادها وكتب: "كل سنة وأنتي طيبة"، لكن يبدو أن طريقة التهنئة لم تعجب هنا الزاهد، التي قامت بمشاركتها على حسابها في "انستجرام"، وعلقت: "رخم.. أرخم حد قايل كل سنة وأنتي طيبة ياريت ما قلت، وأنت طيب يا سيدي".

وتشارك هنا الزاهد في مسلسل "إقامة جبرية"، الذي تدور أحداثه في إطار من التشويق والإثارة، حول عدة شخصيات محتجزين في مكان واحد في ظروف غامضة، ثم تتصاعد التوترات وتتكشف الأسرار وتقع عدة مواجهات ومحاولات للهرب، ويشارك ببطولة المسلسل، صابرين محمود البزاوي، ثراء جبيل، عايدة رياض، تأليف أحمد عادل، إخراج أحمد سمير فرج.

وكان آخر ما عرض للفنانة هنا الزاهد، هو فيلم الدراما والرومانسية "بضع ساعات في يوم ما"، وشاركها البطولة مجموعة من نجوم السينما المصرية، إلى جانب مسرحية "الباشا" بطولة النجم كريم عبد العزيز، وتم عرضها مؤخرًا ضمن فعاليات "موسم الرياض".

يذكر أن، هنا الزاهد تشارك ببطولة عدد من الأفلام المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة، أبرزها فيلم "ري ستارت" بطولة الفنان تامر حسني.

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