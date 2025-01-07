محمد حلاوة يغازل زوجته ريهام حجاج.. والفنانة ترد: "حبيبي"

كتب - معتز عباس:

نشر رجل الأعمال محمد حلاوة صورة جديدة له بصحبة زوجته الفنانة ريهام حجاج، عبر حسابه على موقع "انستجرام".

شارك "حلاوة" متابعيه صورة له مع ريهام حجاج، عبر ستوري حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "أجمل امرأة على وجه الأرض"، لترد ريهام، وكتبت: "حبيبي".

يذكر أن الفنانة ريهام حجاج تخوض دراما رمضان 2025 بمسلسل "أثينا" ويشاركها البطولة محمود قابيل وسلوى محمد علي، سوسن بدر، أحمد مجدي، ونبيل عيسى، ومن تأليف محمد ناير وإخراج يحيى إسماعيل.



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